Marco Asensio: "Tenía un afiche de Zidane en mi habitación, era mi ídolo"

El volante español del Real Madrid confesó en una entrevista publicada este lunes su admiración por el francés, que ahora es su técnico en el equipo 'merengue'.

"Tenía un afiche de Zidane en mi habitación, era mi ídolo de pequeño. Esa elegancia, ese talento y todo lo que demostraba dentro del campo me encantaba".

Esa declaración es de Marco Asensio, en una entrevista que concedió para el canal de televisión 'Bein Sports' y que fue reproducida por varios medios españoles.



El talentoso jugador español también indicó sobre su estilo de juego, como más cómodo se siente. Así afirmó que "mi manera de jugar nunca la he cambiado, siempre he intentado seguir mi juego. No pensar en lo que voy a hacer sino que todo fluya y todo sea natural. Así es como mejor me encuentro y como más disfruto".

