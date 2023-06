Mariano Díaz se despidió del Real Madrid con emotivo mensaje, tras varios años en el 'merengue'

Mariano Díaz se despidió del "sueño" de jugar del Real Madrid, mostrando orgullo por no rendirse nunca y asegurando que algunas de sus decisiones "no han sido bien entendidas", prometiendo explicaciones en el futuro.

"Nunca pude imaginar que ese niño de Premià, ese niño que se pasaba el día jugando al fútbol en la plaza con Bubu, Barry, Alaji, Edu o Xavi, acabaría viviendo este sueño", inició su mensaje de despedida Mariano en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

"No fue un camino fácil. Primero La Fábrica, después el sueño del primer equipo, la experiencia en Lyon y de vuelta. Como para tirar la toalla, no me inculcó eso mi padre. ‘Nunca te rindas, lucha por tus sueños, nada es imposible’. Lucha aunque en el partido de tu vida te toque salir en el minuto 91. Nunca sabes cuándo llegará la recompensa", añadió.

Mariano recordó unas palabras de uno de sus referentes, Raúl González, en un repaso por sus años en el Real Madrid.

"Guardo en mi recuerdo unas bonitas palabras de Raúl el días de mi retorno. Fue el inicio de cinco temporadas, muchos momentos difíciles, y otros muy buenos. No he disfrutado de los minutos que hubiese querido, pero he intentado dejarme el alma en cada balón, partirme la cara por este equipo", dijo.

"Sé que algunas de mis decisiones no han sido bien entendidas. Seguramente algún día podré explicarme, pero no ahora, ahora es el momento de mirar hacia delante. Quiero iniciar una nueva etapa, con toda la ambición del mundo", agregó.

Por último, se mostró orgulloso de compartir tantos éxitos con "todos" los "trabajadores, staff, fisios, utilleros, doctores, limpieza, seguridad" del club. "Ha sido un honor jugar con estos compañeros y para esta afición. Estaré eternamente agradecido a todos: Cumplí un sueño y no me rendí. Aquel Mariano de 10 años estaría muy orgulloso del de hoy", sentenció.