Martin Odegaard y su "buena relación" con Zinedine Zidane: "Debo darle gracias por todo el trabajo"

El centrocampista noruego del Real Madrid Martin Ødegaard agradeció este martes a Zinedine Zidane la ayuda prestada durante su etapa en el club blanco y aseguró que tenía una "buena" relación con él.

"Debo darle las gracias a Zidane por el trabajo que ha hecho y por haberme ayudado, tanto en el segundo como en el primer equipo. Tenía una buena relación con él", dijo Ødegaard en rueda de prensa de la selección noruega, según recoge la agencia NTB.

Ødegaard ha jugado cedido la segunda parte de la temporada en el Arsenal, adonde marchó en busca de los minutos que no tenía en el Real Madrid.

La estrella noruega admitió estar enterado de la carta publicada ayer por Zidane en el diario AS, en la que este dejó claro que su marcha del banquillo blanco no es por cansancio ni por la necesidad de estar un tiempo sin entrenar y apuntó a la falta de confianza en las altas esferas del club como factor decisivo.

"Es su opinión, son sus palabras. Yo no tengo que comentarlas" dijo el jugador, quien se mostró "triste" por la salida del técnico pero a la vez expectante por ver quién será su sucesor en el puesto.

Ødegaard tampoco quiso especular sobre su futuro y resaltó que tiene contrato con el Real Madrid.

"No tengo mucho que decir ahora mismo. Estamos en una concentración de la selección y tenemos dos partidos importantes. He estado cedido y tengo contrato con el Real por varios años. Aparte de eso, no hay mucho más que contar", afirmó.

Noruega se encuentra concentrada en Marbella para preparar dos amistosos contra Luxemburgo (mañana) y Grecia (domingo), que se jugarán en el estadio de La Rosaleda (Málaga).

La elección de España como sede de la concentración obedece al deseo de evitar las duras restricciones de entrada al país y que han decretado las autoridades noruegas por la pandemia de coronavirus.

Noruega ya estuvo concentrado hace tres meses por el mismo motivo en la Costa del Sol malagueña para preparar sus primeros partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2022.