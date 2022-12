“Me gustaría que el Barcelona nos hiciera el pasillo”: Cristiano Ronaldo

El portugués, autor del único gol en la victoria contra Gremio en la final del Mundial de Clubes, este sábado en Abu Dabi, afirmó que se encuentra bien para el clásico contra el club catalán, y que le gustaría retirarse en el Real Madrid.

"Si es posible, me gustaría mucho. Yo lo que hago es hablar en el campo. Hago mi trabajo dentro del campo y eso no depende de mí. Si es posible, me gustaría. Ya veremos", señaló el jugador, que tiene contrato hasta 2021.

Cristiano Ronaldo, en respuesta a las críticas sobre una supuesta sequía goleadora esta temporada, señaló que "los números hablan por sí solos".

"Siempre doy las respuestas en el campo. Soy muy feliz, el equipo ha estado fenomenal y otro trofeo más para el currículum", dijo.

El portugués señaló que estaba contento con el quinto trofeo del año para el Real Madrid.

"Era un trofeo que queríamos ganar, sabemos que jugábamos contra un equipo bueno, pero queríamos ganar porque el Real Madrid nunca ha ganado cinco trofeos en un año", señaló.

"Zidane nos ha dicho eso y nos hemos puesto las pilas. Creo que hicimos un buen partido y somos justos vencedores", añadió.

El luso restó importancia a la entrada en el minuto 2 del capitán de Gremio de Porto Alegre, Pedro Geromel, que hizo una marca con sus tacos en la parte posterior de la pierna derecha del portugués.

Viene el Clásico

"Sentí un poco la molestia, pero seguí y seguro que el sábado estaré bien", concluyó.

El Barcelona saca ocho puntos al Real Madrid, por lo que el equipo blanco necesita la victoria en el Bernabéu para acercarse a cinco del equipo catalán en la liga española.

Una derrota dejaría al Real Madrid a once puntos del Barcelona, lo que significaría un adiós prematuro al título

"Ojalá ganemos al Barcelona para que la liga esté viva. Sería bonito y a mí me gustaría que el Barcelona nos hiciera el pasillo" de homenaje, por haber ganado el Mundial de Clubes, señaló el portugués.

Ronaldo marcó el gol de la victoria en el minuto 53 con un tiro libre, elevándose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con siete tantos.

"Los récords vienen de forma natural, pero me deja contento saber que he batido un récord más con estos siete goles. Hablo dentro del campo. Es mi trabajo dar lo mejor y que la gente disfrute con mi fútbol. Voy a seguir motivado para jugar, para seguir entrenando y disfrutar del fútbol, que es lo que más me gusta", señaló.

A la pregunta de si Cristiano Ronaldo ha superado a Alfredo di Stéfano como mejor jugador en la historia del club, el portugués volvió a remitirse a los números.

"No tengo que hablar constantemente de mí mismo. Lo que tenía que hablar ya lo hablé. Sigo pensando lo mismo, Soy una persona que tiene confianza. Los números no engañan, hablan por sí mismos. Sigo motivado para seguir ganando cosas, seguir así, me siento con mucha fuerza, para seguir mi trayectoria como futbolista y ganar trofeos", indicó.

