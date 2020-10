"Me pondré en contacto con el padre de Messi, le vamos a proponer a 'Lio' un contrato de por vida"

Josep María Bartomeu renunció el pasado miércoles a la presidencia del Barcelona , de España, en medio de la difícil situación institucional y deportiva que atraviesa el conjunto catalán.

Así, en el equipo catalán se preparan para nuevas elecciones y los diferentes candidatos a la presidencia presentan sus propuestas para intentar convencer a sus votantes.

Uno de ellos es Jordi Farré, quien este miércoles habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre la situación del club y uno de los temas que más preocupa a los aficionados azulgranas: el futuro de Lionel Messi.

"La verdad es que estamos contentos porque ha acabado la pesadilla de la directiva de Bartomeu. Es el primer voto de censura de la historia del Barça y estamos contentos porque ya queda menos para que se acerquen las elecciones y se decida el nuevo presidente y retomemos la pasión de este club", aseguró Farré.

"Me voy a poner en contacto con el padre de Leo y vamos a sentarnos a hablar, para pensar un futuro importante. La historia de amor entre el Barça y Leo no va a acabar ahora. Leo no veía ya como interlocutor al presidente actual y de esta manera se va a replantear muchas cosas, cuando le presentemos el proyecto", agregó.

Y continuó sobre el argentino: "Messi tiene que ser el mejor representante que puede tener el club a nivel institucional y formativo. Nosotros le vamos a proponer un contrato de por vida, donde sea presidente de honor o embajador, el cargo que él quiera. Estoy seguro que nos pondremos de acuerdo. Leo ama al Barcelona y Barcelona ama a Leo".

Por último, Jordi Farré dijo que, de llegar a ser presidente del Barcelona, apostará nuevamente por el proyecto de la Masía, que tanto réditos le ha dado al club a lo largo de su historia.

"Uno de los grandes errores de esta directiva precisamente ha sido menospreciar y no cuidar la cantera. De hecho su proyecto económico no era el de la Masía. Ha sido un gran error y de hecho, vamos a recuperar el talento que tenemos regado por el mundo, como (Carles) Puyol e (Andrés) Iniesta", finalizó.