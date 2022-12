Mensaje filtrado de Cristiano Ronaldo a un amigo en 2012: “quiero irme a París”

El medio francés ‘France Football’ reveló el deseo del portugués de abandonar al conjunto blanco por falta de apoyo para ganarse el Balón de Oro. Además, también buscaba un mejor trato.

No es la primera vez en la que Cristiano Ronaldo no estaría tan cómodo en el Real Madrid. El astro portugués en 2012 no la pasaba tan bien en la capital de España. No recibía la atención y el trato que él esperaba, su relación con Florentino Pérez no era la mejor y, además, el conjunto blanco no lo apoyó con campaña para ganar el Balón de Oro, como sí hizo Barcelona con Lionel Messi.

Frente a dicho desacuerdo, Cristiano le habría expresado a un amigo su deseo de buscar un equipo en el que lo trataran como más respeto. "Quiero irme a París. Allí me querrán de verdad. Los franceses estarán tan contentos de que juegue en su campeonato que los medios harán campaña en mi favor por el balón de oro", habría escrito el portugués, según reveló ‘France Football’.

Este miércoles, Cristiano Ronaldo se juega un partido de muerte con el Real Madrid contra el PSG, por los octavos de final de la Champions League, la única competición que le queda al conjunto blanco, para sus aspiraciones en la actual temporada.