Messi no necesita cirugía si la fractura de radio es tipo II, según médicos Joaquín Sánchez afirmó este domingo que "si todo va bien y los servicios médicos del FC Barcelona no identifican otras lesiones, y el desplazamiento de la fractura no es excesivo, es probable que Messi vuelva a los terrenos de juego en unas semanas".