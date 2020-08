A Messi también le dan ‘palo’: ¿“Cree que Barcelona no lo ha ayudado a ser lo que es”?

Si hablamos de revuelo, nos quedamos cortos a la hora de referirnos a todo lo que ha generado la información que pone a Lionel Messi, por decisión propia, lejos del Barcelona. El argentino no quiere seguir vestido de azulgrana y esto es noticia mundial.

Por eso, a las múltiples voces que se han sumado para opinar sobre esto, el expresidente Joan Gaspart fue uno de los pocos que se puso al lado de la actual directiva del equipo catalán y en contra del astro argentino.

"No se puede marchar. Se irá en 2021. Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya a por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador. El club ha pagado a los jugadores. Y esto no es cosa de dinero, además, aquí hay un contrato firmado y listo", le dijo a ‘Radio Marca’.

"Y yo quiero mucho a Messi, pero quiero más al Barcelona. Que se pague la cláusula. Me lo hicieron a mí con nocturnidad y alevosía con Figo y yo hice lo mismo con Rivaldo, porque amaba al Barça. Y aquí es lo mismo. Hay una cláusula de 700 millones y los contratos se firman para cumplirlos. Entiendo que se está presionando desde el entorno para que se vaya, pero si yo soy el presidente del Barça no negocio ni un euro. Ni un euro", prosiguió.

De hecho, el exdirectivo fue más allá y vaticinó que “si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula será más humillante que el 8-2. Y que no se olvide Messi de que el socio quiere más al Barça que al jugador. Y si Messi se va el año que viene, pues vale, mala suerte, se va con 34".

Al final, continuó con sus criticas hacía Messi, a quien por más admiración que le reiteró; lo puso por debajo del Barcelona y sus decisiones dirigenciales.

"Conozco bien estas jugadas de los jugadores de fútbol. Todos queremos que se quede en el Barça. ¿Que él no quiere quedarse? ¿Qué pasa? ¿Que los millones de socios que le piden que se queden no valen? ¿Se cree que el Barça no le ha ayudado a ser lo que es? A Messi se le quiere horrores y espero que se le disfrute un año más”, concluyó.

