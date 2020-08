Miralem Pjanic, positivo por coronavirus: "No tengo mayores problemas y me siento bien"

El centrocampista del Barcelona, Miralem Pjanic, declaró hoy, después de dar positivo por COVID-19 , que aparte de haber perdido el olfato y el gusto, se siente "bien".

"No tengo mayores problemas y me siento bien", declaró el deportista bosnio, que está aislado en su domicilio, a la Federación de Fútbol de su país. "Sólo que no tengo los sentidos de olfato y gusto", añadió el jugador, que también integra la selección de Bosnia-Herzegovina, según lo cita la web de la federación.

Barcelona informó ayer de que Pjanic, su nuevo refuerzo fichado en junio pasado, dio positivo por el coronavirus en la prueba PCR a la que se sometió el pasado sábado tras sentir algunas molestia. Debido a la cuarentena que debe cumplir, el futbolista no podrá incorporarse a la plantilla del equipo hasta dentro de quince días.

Tampoco el seleccionador bosnio, Dusan Bajevic, podrá contar con uno de sus mejores jugadores en los partidos de la Liga de Naciones contra Italia y Polonia que los bosnios disputarán el 4 y el 7 de septiembre, respectivamente. EFE