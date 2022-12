“Muriel se encuentra muy bien y nos está ayudando mucho”: Vincenzo Montella

En la previa del duelo por Copa del Rey frente al Atlético, el técnico italiano reconoció el presente del atacante ‘cafetero’, quien viene de anotar en el último encuentro del Sevilla.

En Sevilla, Atlético de Madrid tratará de darle la vuelta a la derrota sufrida en la ida en su campo, tras ver como Sevilla remontaba un 1-0 en contra en los últimos diez minutos de partido.

Los rojiblancos se enfrentarán a un Sevilla que parece encarrilado por su nuevo técnico Vincenzo Montella.

Tras remontar en el Metropolitano, los sevillistas se impusieron 3-0 el sábado en Liga en el campo del Espanyol.

"Empezamos a ser un equipo que sabe a qué juega", afirmó el entrenador italiano tras ese encuentro, que terminó con una racha de cinco partidos sin ganar en el campeonato español.

Además, el técnico italiano, consultado por Luis Fernando Muriel, se mostró muy satisfecho con el rendimiento del colombiano, quien ha venido contando con más minutos y viene de anotar en el último encuentro del Sevilla.

"Creo que Muriel tiene gran mérito por el precio que ha costado, pero no se le debe juzgar por lo que se ha pagado por él. Muriel está muy bien y nos está ayudando mucho. Está muy motivado y estamos muy contentos con él. No sé si llegará a 20 goles, para llegar a esta cifra también tiene que marcar goles feos, no todos serán como el del otro día", sentenció Montella.