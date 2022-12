‘Nacho’, el jugador del Real Madrid que sufre diabetes y que no vive como estrella

El defensor del equipo ‘merengue’ se ha ganado un lugar dentro de las convocatorias de Zinedine Zidane y en una amplia entrevista contó su historia de vida.

Las lesiones de Varane y Pepe y las suspensiones en algunas ocasiones de Sergio Ramos le han abierto un lugar al español ‘Nacho’ en el equipo de estrellas del Real Madrid.

Y a fe, con mucha sacrificio y espíritu de lucha, que ‘Nacho’ ha cumplido cabalmente con su misión y de hecho, hasta ha despertado reconocimiento entre los hinchas de los blancos y también de la prensa.

Lea acá: Mbappé suena para llegar al Real Madrid y Zidane lo elogia

Así, el futbolista de 27 años contó en una nota periodística detalles de su vida e incluso de obstáculos que tuvo que superar para llegar a codearse con los mejores del mundo.

“Soy diabético desde los 12 años, me cuido mucho. Si siendo futbolista tienes que cuidarte, al ser diabético lo tienes que hacer tres veces más. Cuando me dijeron que padecía de dicha enfermedad, fue muy duro; pero el doctor me dijo que debía seguir jugando y ahí fui el más feliz”, contó ‘Nacho’, en entrevista a la revista ‘DTLUX’.

Vea acá: Las fotos de la espectacular hermana de Neymar

Dentro de las confesiones, el defensor también manifestó que sus compañeros en el Madrid se sorprenden porque él y su familia no viven en el exclusivo sector de ‘La Finca’.

“Yo vivo en Alcalá y no es un sitio en donde suelen vivir los futbolistas. Pero allá, la gente me quiere y me trata bien. Al final, somos personas normales. Hago lo que puede hacer cualquiera, en su día a día”, finalizó ‘Nacho’.

Descargue acá la APP más importante de fútbol en el mundo