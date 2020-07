Nemanja Gudelj: “El sueño de muchos niños es jugar contra Messi pero para mí sólo es un rival"

Parece que para Nemanja Gudelj, mediocampista serbio del Sevilla, no le quita el sueño el hecho de enfrentarse en la Liga al astro Lionel Messi. Contrario a las palabras de admiración de siempre hacía 'Leo' por parte de sus rivales, Gudelj solo tuvo comentarios para bajar del pedestal al jugador argentino, en una entrevista para el diario 'Algemeen Dagblad', de Países Bajos.

“Me di cuenta de que el sueño de muchos niños es jugar contra Messi pero para mí sólo es un rival. Tiene un gran nombre, pero no es diferente a otro que juegue en Primera División. ¿Si le pedí su camiseta? Ni lo pensé", dijo el serbio.

Aunque para él, los choques frente al Barcelona no son especiales, si lo son para sus padres, quienes no pudieron ocultar su emoción el pasado 19 de junio cuando el Sevilla recibió al cuadro 'blaugrana' en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. “Siempre estoy tan ocupado con la necesidad de mejorar que a veces me olvido de vivir el momento. Pero de repente vi en las caras de mis padres el orgullo brillando. Mi madre me apretó el brazo con alegría durante un momento. Fue muy bonito. Realmente debería hacer más eso, disfrutar”, declaró.

Por último, Gudelj se mostró bastante contento por su etapa en suelo español, a donde llegó hace apenas un año procedente del Sporting de Portugal. "Justo antes de aterrizar en Sevilla para concluir el traspaso ya sentía que éste sería un destino especial. El director del aeropuerto, que es también aficionado, me estaba esperando junto a Monchi. De inmediato supe lo que el Sevilla significa para la gente de allí, y después de eso me cegaron las luces de 50 cámaras que se aproximaban", concluyó el futbolista de 28 años.