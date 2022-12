Neymar acusado por delito de corrupción y estafa

La fiscalía española solicitó cinco años de cárcel para el astro del Barcelona, por delito de supuesta corrupción entre particulares por su traspaso al club ‘azulgrana’.

En los videos filtrados por el diario digital español ‘El Confidencial’, se puede ver cómo el delantero brasileño afirma no saber de los detalles del contrato de fichaje por el Barça, remitiéndose a su padre en quien tenía plena confianza, tal como ya había revelado entonces Neymar padre, tras declarar junto a su hijo.

"Sí, comprendo, pero no sé mucho, sobre todo sé más por lo que hablan en la prensa, y mi padre es quien maneja mi carrera desde que nací y es una persona en quien confío ciegamente y cuida de mi vida y de mi carrera también", afirma el jugador a preguntas del juez en los vídeos publicados por ‘El Confidencial’.

Neymar, a quien se ve sentado con unos documentos sobre las rodillas, insiste en que firmaba lo que le daba su padre, "una persona en la que confío, es una persona que tiene total libertad para hacer lo que quiera con mi vida".

También asegura saber que había ofertas por él, pero que no sabía cuáles: "Realmente no sé, la verdad, porque mi padre me lo filtraba todo, todo lo que me podía afectar, y yo acabé sabiendo las cosas por internet".

"Es algo que me pasa desde los 12 o 13 años, que si voy para un club o para otro, hablándose de muchos clubes que luego resultaba que no era verdad. Es algo con lo que llevo viviendo mucho tiempo y a lo que ya estoy acostumbrado, pero yo siempre escucho a mi padre y confío en lo que me dice", añade.

La declaración se enmarcaba en la investigación por supuesta "estafa" y "corrupción entre particulares" en los contratos para el traspaso del astro brasileño, tras una denuncia del grupo brasileño DIS, antiguo poseedor de parte de los derechos del jugador.

La fiscalía española ha solicitado dos años de cárcel para el jugador por "corrupción en los negocios" en este caso, mientras que DIS, personado como acusación, solicitó cinco años de prisión por "corrupción entre particulares en concurso con estafa". El juez encargado de esta investigación aún tiene que decidir si abre un juicio oral contra Neymar.