Neymar, dispuesto a demandar al Barcelona si no recibe 26 millones de euros

El jugador acudiría ante la Fifa para reclamar la prima de renovación acordada en octubre de 2016 tras ampliar su vínculo con Barcelona.

Con la salida de Neymar no se acabó el capítulo del brasileño con Barcelona, pues en medios de comunicación ha trascendido que el jugador estaría dispuesto a demandar al club ante la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la Fifa si los catalanes no abonan los 26 millones a los que tendría derecho por haber renovado en octubre de 2016 en contrato que entonces tenía con la entidad.

Pero una cosa es el deseo del ahora delantero del PSG y otra, muy diferente, lo que piensan en Barcelona: "El club no va a pagar esa prima al padre de Neymar. Había tres condiciones: que el jugador no hubiese negociado su salida del club durante el mes anterior al cobro, que manifestara su voluntad de cumplir el contrato y que no pagaríamos la prima antes del 1 de septiembre, para asegurarnos de que la ventana de fichajes estuviera cerrada. Esas eran las condiciones de esa prima", explicó el portavoz de la junta directiva del club, Josep Vives, en declaraciones que cita ‘Globoesporte’.

Y añadió: “Ahora que sabemos que no cumplió ninguna de esas tres condiciones, no vamos a liquidar esa prima de renovación. De hecho, el cheque que estaba en una notaría, vuelve a estar en poder del club".

