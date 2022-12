Neymar y un guiño a un viejo amor: "Barcelona aún me sigue apasionando"

El astro brasileño del PSG habló de lo que siente por el club español, en el que jugó en el pasado. Sin embargo, no es probable su vuelta.

El brasileño Neymar siempre es noticia y más cuando entrega declaraciones a los medios. Y así, el atacante le concedió una entrevista a 'Espn' y habló de su pasado en el fútbol español.

"El Barça es un club que siempre me ha apasionado, aún me apasiona. Fue muy difícil marcharme de allí, hubo momentos en los que incluso dudé y dije que no me iba. Así estuve hasta dos semanas”, dijo Neymar.

El brasileño agregó que "me fui porque buscaba un nuevo desafío, ganar y buscar algo nuevo. Quería encontrar nuevas dificultades”.

Después de su partida del equipo catalán, Neymar no ha vuelto a tener un rendimiento superlativo en PSG y se ha visto afectado por las lesiones.

