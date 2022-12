"No entiendo esto, tengo sexto grado de estudio, solo sé jugar fútbol": Cristiano

Eso le dijo el astro del Real Madrid a la juez que lleva su caso en España por presunta evasión de impuesto. Sinceridad al máximo.

Este lunes se filtraron algunas apartes de la declaración realizada por Cristiano Ronaldo el pasado 31 de julio ante una juez española, por la acusación de fraude fiscal de una suma de 17,6 millones de dólares.

El 'Correo de la mañana', de Portugal, hizo las revelaciones que también fueron tomadas por el sitio web 'Infobae'.

Lea acá: Barcelona vs. Juventus, el partido más atractivo del arranque de la Champions

Acá algunos de los dichos del astro portugués en su comparecencia en dicha diligencia judicial.

- "Yo no soy listo, tengo 6.ª clase, pero tengo gente a la que pago a precio de oro para tratar mis cosas".

- "Todo lo he dejado en manos del agente que trabaja para mí. Nunca he ocultado nada. He hecho las cosas bien".

Vea acá: El calendario de Champions 2017/2018

- "Hace calor aquí. Yo nunca pasé por esto. Me pueden buscar un agua que si no no sale la voz".

- "Por eso es que… bueno, no voy a decirlo… me gustaría volver. Volver a Inglaterra".

- "Nunca he tenido problemas. Yo siempre voy a hacer lo que la ley me dice y ya está".