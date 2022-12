"No estoy seguro de ser el mejor entrenador del mundo": Zinedine Zidane

El técnico francés del Real Madrid es candidato a recibir el lunes el premio Fifa 'The Best', pero aún no canta victoria. Afirmó que debe seguir mejorando.

"Para responder a la pregunta con sinceridad, si me lo dan (el premio), será un gran placer. Pero si la pregunta es '¿soy el mejor entrenador del mundo?' No, estoy seguro de ello, declaró el francés en conferencia de prensa.

Zidane, que celebró el pasado fin de semana su partido 100 en el banco del Real Madrid, ha ganado casi todo desde su llegada al cargo en enero de 2016: dos 'Champions' consecutivas, una Liga, un Mundial de clubes, dos Supercopas de Europa y una de España; un total de siete títulos de nueve en juego.

"Me siento afortunado de estar aquí, en el mejor club del mundo y con estos jugadores", confesó Zidane.

"Cuando se hacen las cosas con pasión se mejora. Soy como los demás, mejorando día a día", estimó.

Los premios FIFA 'The Best' se desvelarán el lunes en Londres.

Zidane es favorito en la categoría a mejor entrenador del año, en la que compite junto a los italianos Antonio Conte y Massimiliano Allegri.