“No lo veo ahora yéndose a jugar al Real Madrid": Luis Suárez sobre Neymar

El delantero uruguayo del Barcelona descartó que su antiguo compañero brasileño, ahora en las filas del PSG, pueda fichar por el equipo blanco, este lunes en una entrevista con el diario deportivo ‘Marca’.

"No, para nada. Sinceramente, no lo veo. Sé cómo es Neymar y la admiración que tenía por el Barcelona y los compañeros. No lo veo ahora yéndose a jugar al Real Madrid", señaló Suárez.

"'Ney' es una persona ya madura y fue plenamente consciente de la decisión que tomó. Seguro que lo hizo con mucho dolor porque estaba feliz aquí. Pero todos tenemos que aceptar que él tenía otros retos y que los quería asumir", continuó.

"Era una decisión comprensible que la tomó junto a su familia. No hay reproche ninguno, sino admiración y puro cariño por todo lo que le ha dado al club y por la relación que tuvimos a lo largo de estos años", concluyó Suárez sobre su antiguo compañero.

Neymar abandonó el Barcelona al comienzo de esta temporada para fichar por el PSG en un traspaso de 222 millones de euros (264 millones de dólares), el más alto en la historia del fútbol.

Junto a Suárez y Lionel Messi formó una delantera del máximo nivel que ganó dos ediciones de la Liga y una Champions en tres temporadas juntos.

Algunos medios han publicado en las últimas semanas que la estrella brasileña estaría interesada en regresar a Barcelona.

Finalmente, Suárez señaló que no jugó ningún papel entre Neymar y su compañero de selección Edinson Cavani en el enfrentamiento que tuvieron hace unos meses por lanzar los penales en el PSG.

"No, en absoluto. Estuve totalmente al margen. No eran situaciones que yo pudiera manejar", dijo Suárez.