“No puedo negar que la marcha de Neymar fue un momento difícil”: Valverde

El timonel del Barcelona realizó una entrevista para los medios del elenco catalán y habló sobre la salida del astro brasileño, sus primeros meses al frente del elenco culé, el regreso de Dembélé y el día a día en el club.

Desde mayo de 2017 Valverde tomó las riendas del Barcelona y a pesar de la salida de Neymar, supo sobreponerse e impregnar la mentalidad ganadora dentro del plantel.

Publicidad

Lea también: En el último suspiro, Liverpool le ganó 1-2 al Burnley en la Premier League

Habló sobre los momentos memorables que ya tiene en los pocos meses que lleva en el club, "tendría que hacer memoria. Ahora todos nos vamos al Clásico porque es lo más reciente y porque, casualmente, también empezamos contra ellos. Hemos vividos varios momentos clave: el partido contra la Juventus en casa, la remontada contra el Getafe, que fue un partido complicado".

Por otra parte, habló sobre lo que significa el elenco catalán y cuanto le costó adaptarse. "no es rutinario, pero hay una serie de claves por las que pasamos cada día que nos ayudan. En el Barça, cada día es una sorpresa. No voy a negar que al comienzo tienes que adaptarte a los jugadores, a las formas. Me costó un poco al principio, pero poco a poco lo fuimos solventando", agregó.

Vea también: Neymar pasó las fiestas de año nuevo en Brasil y se encontró con su exnovia

Publicidad

Neymar fue uno de los jugadores que dejó el Barcelona y su salida no estaba planeada, Valverde expresó que “no vamos a negar que la marcha de Neymar fue un momento difícil”, pero señaló que el equipo supo demostrar el carácter para demostrar su nivel en las competiciones.

Por último, sobré Dembélé, quien se encuentra lesionado, pero está pronto a regresar, dijo que, “cualquier jugador del Barça tiene unas características diferentes y tiene que adaptarse. Teníamos jugadores de un perfil parecido. Su lesión fue una dificultad más. Tenemos jugadores para suplirlo y creo que lo hemos hecho bien. En su momento fue un golpe duro, sobre todo por él. Es joven y podía haber cierta tensión por el traspaso", finalizó Ernesto Valverde.

Publicidad