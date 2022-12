"No queremos perder a Neymar", dijo el Presidente del Barcelona

En Europa no cesan los rumores sobre la ida del brasileño al PSG. Mientran tanto, en el seno del club español manejan el tema con pinzas.

Durante toda la semana se viene hablando de la posible salida de Neymar del Barcelona. Se han conocido diferentes versiones y este jueves Josep María Bartomeu, presidente de los catalanes, se refirió al tema del astro brasileño.

"Neymar es uno de nuestros mejores jugadores y no queremos perderlo. Queremos que siga, que continúe con nosotros. Todavía le quedan cuatro años de contrato, así que no hay nada más que decir", dijo el dirigente en declaración al 'New York Times'.

Bartomeu siguió con su discurso y afirmó que "sabes que los jugadores deciden si se quieren ir, están en libertad de decidirlo. Pero en cuanto al Barcelona, lo queremos y lo necesitamos.

En Barcelona, pese a la tormenta que se ha armado y la danza de millones, esperan retener a una de sus figuras de ataque.

"Si queremos ganar, necesitamos contar con los mejores jugadores", finalizó el presidente del Barcelona.