“No sé si se me echan de menos o no y es un placer que lo digan”: Álvaro Morata

El delantero español del Chelsea habló de su presente, recordó al Real Madrid y se refirió al Mundial, en el que España enfrentará a Cristiano Ronaldo y su Portugal.

Real Madrid atraviesa uno de los más penosos arranques de temporada en la Liga de su historia, no logra marcar, le cuesta ganar y ve desde lejos al líder Barcelona.

Al contrario, Álvaro Morata, ex Real Madrid, está en plenitud goleadora en la Premier League con el Chelsea. El delantero español habló en la ‘Televisión Española’ y analizó el presente de su anterior equipo.

“No sé si se me echan de menos o no y es un placer que lo digan. Ojalá no tuvieran que decirlo porque eso significaría que las cosas van bien”, dijo Morata en entrevista para el programa ‘Telediario’.

“Esperemos que meta muchos goles en el Madrid pero que llegue cansado al Mundial”, añadió el goleador de 25 años respecto a Cristiano Ronaldo y Portugal, rival de España en la fase de grupos de la Copa del mundo.

Finalmente, Morata no considera que tiene asegurada su plaza en la selección española que viajará a Rusia, pero sin duda desea hacerlo. “Ojalá Lopetegui nos llame a mis amigos y a mí”, finalizó el delantero del Chelsea que acumula nueve goles en 14 partidos con el conjunto que dirige Antonio Conte.