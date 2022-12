“No seré entrenador del Barcelona para la próxima temporada”: Luis Enrique

El técnico español sorprendió con sus declaraciones en la rueda de prensa, posterior a la goleada 6-1 de los blaugrana contra Sporting de Gijón.

Barcelona enfrentó este miércoles a Sporting de Gijón, para la fecha 25 de la liga española y le propinó una goleada de 6-1. Sin embargo, en la rueda de prensa, después del juego su entrenador sorprendió anunciando su salida del equipo.

“Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso”, dijo Luis Enrique frente a los periodistas y representantes de los medios de comunicación.

“En esta pretemporada tuve una reunión con Soler y Fernández que había posibilidad que no renovara. Me dijeron que no tuviera ninguna prisa para tomar esta decisión. El momento ha llegado”, añadió el técnico español.

Sobre las razones de esta sorprendente decisión el español se limitó a explicar que “el motivo es la manera que tengo de vivir esta profesión. Esto significa muy pocas horas de descanso, de desconectar”, explicó el exfutbolista.

Finalmente, también adelantó que entregará todo su pontencial en lo que falta de la temporada. “Quedan tres meses apasionantes, estamos en una situación difícil, especialmente en una competición, pero con la ayuda de todos y si los astros se alinean vamos a dar la vuelta a este partido. Mi dedicación será plena en estos tres meses”, finalizó Luis Enrique.