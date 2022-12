“No tengo que demostrarle nada a nadie”, afirmó Keylor Navas

El guardameta costarricense no pasa por su mejor momento en el Real Madrid y la prensa española especula sobre la llegada de un arquero al club ‘blanco’ para tener más solidez.

En entrevista con ‘Fox Sports’, Keylor Navas habló sobre la posible compra del Real Madrid de un nuevo arquero y su actualidad con el elenco español, que no atraviesa sus mejores tiempos.

Publicidad

Lea también: Conozca paso a paso cómo se sortearán los grupos del Mundial Rusia 2018

"No le tengo que demostrar nada a nadie, debo de disfrutar de mi carrera y de lo que es el Real Madrid, uno nunca sabe lo que pueda pasar en el futuro, pero el que está aquí soy yo", expresó el costarricense acerca de su vínculo con los merengues.

Por último, sobre su lesión mencionó que, "me siento tranquilo, ya no siento ningún dolor y eso es importante porque puedo entrenar al máximo y volver a estar al mejor nivel lo antes posible. Me siento feliz".

Vea también: ¿Qué siente un técnico horas antes de un sorteo mundialista? Luis Fernando Suárez responde