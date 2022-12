"No veo una Liga española sin Barcelona", afirmó Zinedine Zidane

El DT del Real Madrid se refirió al momento en el que Cataluña se encuentra en plena tensión con Madrid por la eventual celebración de un referendo de independencia el primero de octubre.

"No veo una Liga española sin el Barcelona, como aficionado al fútbol veo al Barcelona siempre en esta liga", dijo Zidane en rueda de prensa, al ser preguntado sobre las tensiones separatistas en Cataluña.

La reactivación de estas tensiones, llevaron aparejadas las especulaciones sobre si una hipotética independencia de Cataluña supondría la salida del Barça de la liga española.

Zidane, sin embargo, evitó meterse en el fondo político de la cuestión, limitándose a reiterar que "no sé lo que va a pasar".

"Lo que no veo y espero que no va a pasar es una Liga sin el Barcelona, eso no lo quiero", concluyó.

Las tensiones entre Barcelona y Madrid se han recrudecido después que en los últimos dos días el parlamento regional catalán haya aprobado una ley para organizar un referendo sobre la independencia de Cataluña el primero de octubre, así como otra que serviría para poner las bases de un hipotético nuevo Estado catalán.

El Tribunal Constitucional español, tras recurso del gobierno central español, ha suspendido la primera, aunque el gobierno regional catalán, en manos de los independentistas, quiere seguir adelante con la celebración de la consulta.