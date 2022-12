“No voy a bajar los brazos”, el mensaje de Coentrao a Zidane, su DT en Real Madrid

El defensor portugués culpó directamente al entrenador francés por la falta de oportunidades que ha tenido en la actual temporada con el conjunto merengue, pero afirmó que no se rendirá.

“Se escriben muchas cosas falsas. Estoy totalmente recuperado, me entreno con normalidad. Si no juego en este momento es por el entrenador. No voy a bajar los brazos”, aseguró el futbolista de 29 años.

La carrera de Fabio Coentrao, quien solo ha disputado cuatro partidos esta temporada, se ha visto bastante afectada por las lesiones; sin embargo; el exjugador de Benfica cree que tiene el nivel para jugar al más alto nivel.

“No oculto que estoy viviendo una etapa difícil. En la temporada 2017/2018 espero empezar de nuevo. Quiero seguir tres o cuatro años jugando a un alto nivel, en el Real Madrid o en otro club”, expresó Coentrao.

“Tengo contrato con el Real Madrid hasta 2019 y si cuentan conmigo será perfecto. Si no lo hacen, seguiré mi camino”, sentenció el lateral izquierdo, quien llegó al club merengue en 2011.