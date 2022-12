"Nos acercamos a una decisión sobre Dembélé": Presidente del Borussia Dortmound

Hans-Joachim Watzke aseguró que han avanzado las negociaciones con el Barcelona para que el jugador francés se convierta en el nuevo refuerzo del club catalán.

"Nos acercamos a una decisión", pero todavía no hay un acuerdo definitivo entre Borussia Dortmund y Barcelona para el traspaso del francés Ousmane Dembélé, afirmó este jueves el presidente del club alemán, Hans-Joachim Watzke.

Preguntado en Mónaco, donde se celebró el sorteo de la Liga de Campeones, por las informaciones acerca de un acuerdo para el traspaso por 120 millones de euros más 30 en variables, Watzke respondió: "Decidiremos en los próximos días, antes del 31 de agosto".

"Nos acercamos a una decisión, pero por el momento no la hemos tomado. No somos el club que anuncia este tipo de cosas públicamente. Podemos únicamente decir que no hay acuerdo definitivo y el resto veremos", añadió.

El 'caso Dembélé' ha provocado una crisis sin precedentes entre el Barcelona, que pretende al jugador, y el Dortmund, de cuya disciplina se ha apartado voluntariamente el francés para forzar su salida.

Hasta el momento la postura del Dortmund es clara: el Barça deberá pagar 140 millones de euros si quiere hacerse con los servicios del atacante de 20 años, que el pasado 10 de agosto dejó de entrenar con su actual equipo.

