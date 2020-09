Oficial: Lionel Messi anunció que seguirá con Barcelona y cumplirá su contrato

Lionel Messi anunció este viernes que se queda en el Barcelona, luego que le anunciara al club en días pasados su intención de no continuar, tras 20 años en el club.

"Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo” empezó Messi en ‘Goal’.

Lionel Messi EXCLUSIVO: 'Jamais iria à Justiça contra o clube da minha vida, por isso vou ficar no Barcelona' https://t.co/Tt7AIgiYLI — Giovane 🇪🇪 (@GiovaneGuest) September 4, 2020

El argentino siguió en la entrevista y contó que “le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires.

El número '10' de los catalanes también dejó en claro que no fue su intención y pensamiento hacerle daño al club de toda su vida. Por eso comentó que “me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo".

Cabe recordar que días después de la eliminación del Barcelona de la Champions League, tras perder 8-2 con Bayern Múnich, el argentino le envió un burofax al club catalán anunciado su marcha.

Sin embargo, tras las reuniones entre Jorge Messi, su padre y representante, con el Barcelona, el nacido en Rosario dio marcha atrás a su decisión y continuará, al menos, hasta el próximo año.

Ahora el jugador deberá sumarse a la disciplina del equipo catalán, que dirige el holandés Ronald Koeman, quien llegó en reemplazo de Quique Setién y que estaba a la expectativa de lo que pudiera suceder con su principal figura.