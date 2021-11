Oscar Mingueza se mostró optimista con Xavi Hernández: "El vestuario necesitaba un cambio"

El defensor de Barcelona, Oscar Mingueza, habló en el canal español 'TV3' sobre la llegada de Xavi Hernández al conjunto catalán.

"El vestuario necesitaba un cambio. No existía el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta. Y cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio", comentó el futbolista forjado en La Masía.

Además de esto, agregó que con Ronald Koeman no había confianza y el grupo estaba disuelto. "El equipo dejó de confiar en la idea, al final cada uno trataba de solucionar lo suyo", expresó.

Con la llegada del entrenador español, de 41 años, Mingueza aseguró que el plantel ha cambiado de actitud, y piensa que las cosas pueden mejorar.

"Con Xavi nos irá bien. La gente cree en lo que dice y esto es muy importante... La idea con la que ha venido es muy buena, ha venido con muy buen pie, tiene la idea enfocada en nuestro juego, máxima intensidad, trabajo, presión y calidad, como idea de lo que queremos hacer", argumentó el zaguero central.

Respecto a las normas que ha impuesto Xavi Hernández en el equipo, Mingueza afirmó que no es nada del otro mundo.

"Lo pintan como un sargento, pero no es así. Ha puesto un poco de orden y disciplina. En el estreno es el primero que hace broma, pero después exige", finalizó.