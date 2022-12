¿Otra mala para Jeison Murillo? Samuel Umtiti no quiere dejar el Barcelona, según la prensa francesa

El defensa galo, que perdió la titularidad en el cuadro 'culé', quiere volver a su mejor nivel, por le habría dicho a sus agentes que rechacen las ofertas que podrían llegar a mitad de año.

Samuel Umtiti no quiere dejar el Barcelona, pese a que sabe que ahora no es titular en el once de Ernesto Valverde y que se ha visto superado por la solidez de su compatriota Clément Lenglet en el centro de la defensa junto a Gerard Piqué.

Así se lo ha hecho saber el entorno del jugador a dos diarios franceses, 'L'Équipe' y 'Le Parisien', que publican este jueves que el jugador ha asegurado a sus agentes que rechacen todas las ofertas que puedan llegar de otros clubes.

El defensa central, de 25 años, quiere recuperar su mejor forma, asentarse en la capital catalana y, quizá en el futuro, convertirse en el capitán del equipo, según han asegurado fuentes cercanas al jugador a 'Le Parisien'.

'L'Équipe', por su parte, afirma que el futbolista trabaja duro para recuperar su mejor nivel de cara a la próxima temporada "que no se imagina en otro lugar que no sea en Cataluña".

El rotativo cita, además, una fuente de la directiva que descarta la venta del jugador.

Sin embargo, Umtiti afronta algunos interrogantes, empezando por su solidez física y el estado de su rodilla, que le ha obligado a perderse buena parte de la temporada, periodo que ha aprovechado bien su compatriota Lenglet.

El defensa se ha negado a pasar por el quirófano, opción que excluye también para este verano, lo que obliga a un tratamiento conservador que le ha mantenido más tiempo indisponible para el técnico.

En su retorno a los campos, ha mostrado falta de forma y de adaptación, lo que apunta a que será Lenglet quien acompañe a Piqué en los duelos más importantes del final de temporada.

A ello puede sumarse el deseo del Barça de contratar al central holandés del Ajax de Ámsterdam Matthijs de Light, lo que podría conducir al club a vender para financiar la operación.

Adquirido por 25 millones de euros en el verano de 2016 al Lyon, su cláusula es de 500 millones y su salario de 8 millones al año. El diario estima su valor entre 60 y 80 millones y asegura que tiene ofertas de Inglaterra e Italia.