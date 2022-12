Otro opositor más: la Federación Española de Fútbol tampoco apoya que se juegue en Estados Unidos

La RFEF envió este viernes una carta en la que explica su oposición por "la falta de documentación" en varios aspectos, como el acuerdo firmado por LaLiga con una empresa estadounidense, en el marco del cual se jugarían los partidos.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó este viernes a la Liga española que se opone a que el partido de la 21ª jornada del campeonato entre el Barcelona y el Girona se celebre en Miami, informaron fuentes de la RFEF a la AFP.

El permiso de la federación es necesario para la celebración del encuentro en Estados Unidos, por lo que la oposición de la RFEF prácticamente hace inviable este partido, aunque el presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este viernes que seguirán trabajando en la iniciativa.

La RFEF argumenta que no se aclara si el acuerdo cuenta con el visto bueno de los distintos actores y clubes de la competición española, y también muestra su temor por la equidad de la competición.

Tras recibir la carta, Tebas consideró que todavía no es 'no' definitivo, para lo que citó el final de la carta en la que la RFEF acusa recibo de la solicitud para hacer el partido, pero añade que "no podemos avanzar en su tramitación hasta que se nos provea de la documentación aclaratoria solicitada y garantice el debido cumplimiento de todos los preceptos legales y reglamentarios".

'No está diciendo que no'

"Por lo tanto, no está diciendo que 'no' sino que está pidiendo más documentación para poder resolver en derecho", dijo Tebas este viernes a los periodistas.

"Trabajaremos en lo que nos piden y creemos que tenemos todo el derecho" de jugar el partido, añadió Tebas.

La misiva llega al día siguiente de una reunión entre LaLiga y el sindicato de jugadores (AFE), tras la cual éste último también reiteró sus reticencias a ese partido.

La AFE acusó a LaLiga de firmar "un acuerdo con una empresa norteamericana de manera unilateral, traslada a clubes y futbolistas la decisión final" y afirmó que pediría más información.

"Con la información que tenemos, bajo a un 20 o a un 10%" las posibilidades de que el partido se celebre, dijo tras la reunión el presidente de la AFE, David Aganzo.

Aganzo respondía así a Tebas que estos días había venido asegurando que veía un 90% de posibilidades de que se celebrara el partido.

"Desde la LaLiga ya anticipo no va a bastar que nos digan 'no', sino que vamos a seguir trabajando para que se nos ampare donde sea porque en derecho tenemos razón y el partido se tiene que jugar en Miami el 26 de enero", insistió este viernes Tebas.

El encuentro, que cuenta con el visto bueno de Girona y Barcelona, se enmarcaba en el acuerdo concluido con la empresa norteamericana Relevent, que supone la creación de una 'joint venture' para desarrollar la marca LaLiga en Estados Unidos.

Este acuerdo prevé la celebración de partidos del campeonato en Estados Unidos durante los próximos 15 años.

"Es un tema estratégico en el plan de implementación de la marca en una competencia feroz que hay con los derechos televisivos del fútbol y para nosotros es muy importante", aseguró Tebas.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados