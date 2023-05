Para Javier Tebas, la salida de Sergio Busquets no implica que sea viable la llegada de Lionel Messi

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves, en alusión a la marcha del centrocampista Sergio Busquets y el consiguiente ahorro económico de su elevada ficha, que "de la salida de un jugador no depende el futuro" del club para poder fichar otros futbolistas como el argentino Leo Messi.

El máximo dirigente de LaLiga analizó la actualidad del conjunto azulgrana, del que esta semana anunció su marcha Sergio Busquets, jugador del primer equipo los últimos quince años y que al término de la campaña dejará el club.

"El plan de viabilidad del Barcelona no lo conozco y no puedo aventurar nada sobre lo que podría ahorrarse el Barcelona con Busquets. De la salida de un solo jugador no depende el futuro del Barcelona, depende de las incorporaciones que quiera hacer. Es el inicio de un camino pero para llegar al final hay que andar unos metros", dijo Tebas.

"Yo no doy el ok a los planes de viabilidad, es el control económico. Me consta que están hablando, explicando cosas, porque es un club con un presupuesto superior a los ochocientos millones de euros y gastos muy elevados. Hay muchos temas y uno es hacer un plan de viabilidad", señaló Tebas, tras acudir al estreno de 'Fanáticos de lo Real', un documental de Burger King sobre LaLiga Genuine.

"No sé que salidas va a hacer el Barcelona, no pregunto esos temas. Me imagino que todo lo que haga le dolerá hacerlo. Lo de Busquets habrá dolido pero habrá más cosas", concluyó.

Por el momento, en el ámbito deportivo el Barcelona se preocupa de su próximo encuentro contra el Espanyol en donde, en caso de llevarse la victoria, saldrán campeones.

El Barcelona ha mantenido una racha de 14 partidos sin perder como visitante ante el Espanyol en LaLiga (7 victorias y 7 empates), desde su última derrota en el Lluís Companys por 3-1 en enero de 2007. En el RCDE Stadium, el conjunto azulgrana ha sido el equipo que más veces ha jugado sin conocer la derrota (12 partidos, con un balance de 6 victorias y 6 empates).