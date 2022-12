“Para parecerme un poco a Messi, empecé a vomitar”: delantero de Banfield

Brian Sarmiento, jugador que tiene una reputación de extrovertido en Argentina, vomitó en el partido contra Unión de Santa Fe y bromeó afirmando que lo hizo para imitar al delantero del Barcelona.

“En su momento me comparaban con Messi. Lamentablemente solo me quedé con ‘Me’. Entonces, para parecerme un poco a él, he empezado a vomitar como hacía él”, aseguró el atacante de 26 años, haciendo referencia a las épocas en las que el delantero azulgrana tenía problemas gástricos.

Publicidad

“Estuve resfriado y con fiebre, tuve muchos mocos y eso me hizo lanzar todo ¡Un asco! Parecía Emily Rose de El Exorcista”.

Sarmiento, quien nació en Rosario, es conocido por sus declaraciones polémicas a los medios de comunicación y en su momento fue comparado con Lionel Messi, cuando pasó por el Racing de Santander de España, en 2007.