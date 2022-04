Pierre-Emerick Aubameyang, delantero de Barcelona: "Nos faltó un poco de intensidad"

El delantero del Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang se mostró satisfecho por el triunfo logrado este domingo por su equipo en el campo del Levante por 2-3 y dijo que en la primera parte les faltó ”un poco de intensidad”, pero que en la segunda lo hicieron ”mucho mejor”, y eso les permitió sellar el triunfo en la prórroga.

El atacante admitió que la mejoría coincidió con la entrada de Pedri y Gavi. “Lo han hecho muy bien, tenemmos confianza en el grupo”, apuntó en declaraciones a Movistar LaLiga, en las que no quiso entrar a valorar los tres penaltis señalados a favor del Levante. ”Desde donde estaba no los he visto bien, además si los pita el árbitro y los revisa el VAR no hay nada más que decir”, afirmó.

Aubameyang admitió que ahora las defensas le vigilan más pero dijo que cree que aún puede rendir mejor. ”En la primera parte no he jugado muy bien, en la segundo he estado algo mejor”, señaló antes de mostrar su esperanza porque Ousmane Dembélé se ”quede en el club”.