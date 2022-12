Piqué, en el ojo del huracán por nuevas declaraciones contra Real Madrid

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, consideró este miércoles que el central del Barcelona, "se equivocó" en sus declaraciones sobre el club blanco, aunque un vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, afirmó que "no ha mentido".

"Considero que se equivocó, no voy a valorar si es grave o no", dijo Tebas en una rueda de prensa este miércoles, al ser preguntado sobre las declaraciones de Piqué en la víspera tras el partido amistoso entre España y Francia (2-0) en las que cargaba contra el Real Madrid.

"No creo que genere violencia, pero sí genera una crispación que sobraba ahora", añadió el presidente de la Liga.

"Jamás trabajaría para el Real Madrid. Del Real Madrid no me gustan los valores, los jugadores que hay vistiendo la camiseta del Real Madrid, sí los aprecio y los considero amigos. El tema del Madrid es que no me gusta ver por ejemplo en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos en este país", afirmó el defensa azulgrana.

"Me refiero por ejemplo a la persona que imputó a Neymar, a Messi. Con Cristiano el trato es diferencial y la persona estaba al lado de Florentino. Pero esto ha sido así desde siempre", apuntó.

Al ser preguntado sobre si se refería a la abogada y jurista Marta Silva, antigua abogada general del Estado, Piqué respondió: "Exacto".

- 'No ha mentido' -

Piqué "no ha mentido y el club estará siempre al lado de la verdad, es decir, al lado de Piqué", dijo este miércoles el vicepresidente del área social del Barça, Jordi Cardoner, afirmando que "ha expresado una opinión, libre, estamos a favor de la libertad de cada una de las personas que forman parte de este club y lo ha hecho sin faltar, entiendo a nadie"

Antes, las declaraciones del central habían sido respondidas este miércoles desde la asociación de abogados del Estado recordando que, mientras Silva ocupó el cargo de abogada general del Estado, no intervino en los procesos judiciales en el que todavía está inmerso Neymar y el que terminó con la condena de Messi a 21 meses de cárcel por delito fiscal, que el delantero ha recurrido.

"Estoy convencido y lo he dicho muchas veces. Espero que el Tribunal Supremo absuelva a Messi, creo que no cometió delito en ese momento, igual que considero que Cristiano Ronaldo tampoco, así que vamos a tener paciencia y esperemos que el TS absuelva a Messi", dijo Tebas respecto a estos asuntos judiciales.

Ronaldo, por su parte, se vio salpicado por el escándalo de 'Football Leaks': fue acusado por un consorcio de doce medios europeos de haber disimulado "150 millones de euros en paraísos fiscales, gracias a montajes offshore pasando por Suiza y las Islas Vírgenes Británicas", acusación que ha negado.