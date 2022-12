Pique y Shakira recibieron 3.000 ataques en redes durante el juego Espanyol-Barcelona

Así lo publicó en un informe especial la cadena 'SER', que viene adelantando una campaña entre los aficionados españoles con el numeral #sinrespetonohayjuego.

Cada vez es más fuerte, intenso y desaforado el 'ambiente' y tono de los comentarios en las redes sociales, máxime si se mueven pasiones como en el fútbol.

'PIQUÉ-SHAKIRA' reciben más de 3000 ataques e insultos machistas en la red durante el derbi de ayer



Francino en @laventana: "¿Conseguiremos ver un partido sin insultos racistas, machistas u homófobos?"https://t.co/FowCEdVCAn#SinRespetoNoHayJuego pic.twitter.com/Z3cBDjdx6M — El Larguero (@ellarguero) January 18, 2018

Un claro ejemplo de ello es que, según una observación realizada por la referida cadena radial española, tanto Gerard Pique como Shakira, su pareja, recibieron 3.000 insultos o comentarios machistas durante el juego Espanyol-Barcelona, jugador el miércoles pasado.



“No soy yo quien debe tomar cartas en el asunto, esperemos que esto no pase en el Camp Nou y que la gente no insulte y no tire cosas contra los jugadores”, dijo el zaguero central español al respecto.

Cabe señalar que Piqué es bastante polémico y en diferentes estadios de España es objetivo de rechiflas e improperios.