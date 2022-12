¿Por qué acusan a Barcelona de discriminación en su viaje a Estados Unidos?

Tremenda polémica se armó en contra del cuadro catalán porque el plantel masculino viajó en primera clase, mientras que a las chicas las mandaron en clase económico. Así, no se hicieron esperar las críticas.

Por primera vez en la historia, los dirigentes del Barcelona organizaron una gira por Estados Unidos en la que viajaron los equipos profesionales masculino y femenino de la institución.

Todo dentro de una estrategia de mercadeo y comercial, que incluye varios partidos de preparación de los catalanes.

Sin embargo, el primer paso en el viaje rumbo a territorio estadounidense no comenzó bien y se armó una 'tormenta' en las redes sociales.

"En las redes sociales los catalanes divulgaron varias imágenes de los jugadores de Ernesto Valverde en lugares de primera clase, espaciosos y con televisiones individuales. Sin embargo, las jugadoras del equipo femenino no tuvieron suerte, y viajaron en clase económica", informó el diario 'El País', de Uruguay.

Ante las fotografías, las críticas no tardaron en aparecer y los aficionados no tardaron en reclamar. Sin embargo, Barcelona no se ha pronunciado al respecto.