¿Por qué Yerry Mina no es tenido en cuenta en Barcelona? Ernesto Valverde responde

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, se refirió a las últimas y repetidas ausencias del zaguero colombiano en las convocatorias del equipo. La última de ellas, para el duelo de este domingo frente a Atlético de Madrid.

"El premio es muy jugoso y vamos a poner toda la carne en el asador", ha insistido sobre el duelo que ambos equipos disputarán en un Camp Nou que confía que estará lleno: "Estamos seguro de que la gente responderá. Necesitamos que la grada nos empuje".

Valverde sabe que mañana tocará sufrir. "El Atlético siempre te puede sorprender. Es un rival que defiende muy bien, a veces muy atrás, pero otras te tira la presión muy alta", ha indicado.

Aunque es consciente de que el conjunto rojiblanco viene de conseguir "dos resultados apabullantes" ante el Sevilla y el Leganés y que ha reducido la diferencia de nueve a cinco puntos, Valverde no piensa que llegue en mejor forma que el Barça. "Llegamos en un buen momento los dos", ha apostillado.

Además, no cree que el partido vaya a ser definitivo, porque "aun queda un mundo para el final de Liga", aunque ha reconocido que "de puertas para adentro" lo han preparado como una final.

Tras el nuevo tropiezo en forma de empate ante el Las Palmas -"he visto las imágenes del penalti y aun no he descifrado la jugada", ha apuntado- Valverde cree que la visita del Atlético es "un buen momento para reivindicarse".

Además, ha recordado que, en los partidos importantes, sus jugadores siempre han dado la talla. "El equipo, cuando se ha medido a equipos fuertes y el choque era exigente, ha competido a un gran nivel. Contra la Juve, el Atlético o el Bernabéu el equipo estuvo ahí", ha destacado orgulloso.

Del Atlético le preocupa sobre todo su contragolpe: "Contraatacan con muchísima rapidez, tiene jugadores que corren muy bien al espacio y esto lo tenemos que controlar".

Valverde ha destacado el gran momento de Antoine Griezmann, pero cuando se le ha preguntado si le gustaría tenerlo en el Barcelona la próxima temporada, ha preferido no opinar.

"Griezmann es un gran jugador, pero no voy a hablar de un jugador de otro equipo al que además nos vamos a enfrentar. No me parece correcto", ha respondido tajante.

También se le ha preguntado por el colombiano Yerry Mina, al que ha dejado fuera de la convocatoria por cuarta vez consecutiva. "Tengo cuatro centrales y suelo llevar a tres en la lista. Piqué y Umtiti son los que juegan habitualmente. Cuando ha salido, Vermaelen ha actuado a gran nivel y Yerry Mina se ha incorporado más tarde", se ha justificado.



🔊 Ernesto Valverde: "Habrá que poner toda la carne en el asador para ganar el partido" #BarçaAtleti pic.twitter.com/XxIhl2PlBN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 3, 2018



Sobre el otro refuerzo en el mercado de invierno, el brasileño Philippe Coutinho, que aún no se ha hecho un hueco en el once titular, Valverde ha explicado que "va acoplándose al equipo", pero que "viene de un fútbol más directo y aquí está aprendiendo a mantener más la pelota".