Primera fecha de la Liga de España: Rayo Vallecano, de Falcao García, a jugar contra Barcelona

Real Madrid comenzará la defensa del título de LaLiga Santander en el estadio de los Juegos Mediterráneos ante el recién ascendido Almería, mientras que el Barcelona, subcampeón la pasada campaña, recibirá al Rayo Vallecano, según el sorteo celebrado este jueves en la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La primera jornada de la temporada 2022/23 tendrá lugar el 13/14 de agosto y ofrecerá también un derbi entre el Getafe y el Atlético de Madrid en el estadio Alfonso Pérez. El exjugador de Real Madrid, Betis y Barcelona fue uno de los encargados de sacar las bolas para definir la combinación que fijaba el calendario junto a los también excampeones de Liga Santi Denia y Luis Milla y el colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez.

El Sevilla, cuarto el curso pasado, comenzará en El Sadar contra Osasuna, y los otros recién ascendidos, Valladolid y Girona, se enfrentarán al Villarreal en el José Zorrilla y al Valencia en Mestalla, respectivamente. El 'submarino amarillo', que remodelará La Cerámica jugará de partida tres partidos seguidos fuera y luego lo hará en el Ciutat de Valencia hasta que tenga su estadio en condiciones.

El Real Madrid cerrará la temporada liguera en el Santiago Bernabéu contra el Athletic, el fin de semana del 3/4 de junio de 2023, el Barcelona en Balaidos frente al Celta, el Atlético de Madrid en La Cerámica contra el Villarreal y el Sevilla en el Reale Arena contra la Real Sociedad.

LaLiga Santander tendrá esta campaña el condicionante de la disputa del Mundial de Qatar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, por lo que parará entre el 9 y el 29 de dichos meses, al margen de los establecidos para la actividad de las selecciones en la Liga de Naciones entre el 19 y el 27 de septiembre y la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí en enero, que disputarán Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis.

El primer clásico de la temporada 2022-2023 entre Real Madrid y Barcelona se jugará en la novena jornada de Liga en el Santiago Bernabéu el 16 de octubre, y el partido de vuelta será el 19 de marzo en el Camp Nou dentro de la vigesimasexta jornada.

Los derbis madrileños tendrán su primera cita en el estadio del Atlético de Madrid el 18 de septiembre, en la sexta jornada, y la vuelta en el Santiago Bernabéu se disputará en la número 23, el 26 de febrero.

La decimotercera jornada, el 6 de noviembre, acogerá el primer derbi sevillano con la visita del Sevilla al Benito Villamarín, y la vuelta se resolverá en la antepenúltima jornada del campeonato (35) con el Sevilla-Betis en el Sánchez Pizjuán el 21 de mayo.

La primera cita entre el Barcelona y el Espanyol se jugará en el Camp Nou dentro de la jornada 15 prevista para el último día de este año, el 31 de diciembre, y la visita del Barça al campo del Espanyol será en la jornada 34 el 14 de mayo.

Los derbis vascos entre Real Sociedad y Athletic Club se abrirán en San Sebastián el 14 de enero del año próximo, dentro de la jornada 17. y la vuelta en San Mamés se jugará el 16 de abril, en la jornada 29.

Así será la primera jornada (13/14 agosto 2022)

Athletic vs. Mallorca

Barcelona vs. Rayo Vallecano

Betis vs. Elche

Celta vs. Espanyol

Cádiz vs. Real Sociedad

Osasuna vs. Sevilla

Almería vs. Real Madrid

Getafe vs. Atlético de Madrid

Valladolid vs. Villarreal

Valencia vs. Girona

- 38ª y última jornada (3/4 junio 2023):

Betis vs. Valencia

Mallorca vs. Rayo Vallecano

Real Sociedad vs. Sevilla

Real Madrid vs. Athletic

Villarreal vs. Atlético de Madrid

Celt vs. Barcelona

Valladolid vs. Getafe

Elche vs. Cádiz

Espanyol vs. Almería

Osasuna vs. Girona