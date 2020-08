¿Qué tan cierto es que Lionel Messi se pueda ir de Barcelona? Desde España aclaran el tema

Los últimos días han sido de tormenta al interior del Barcelona. la eliminación 8-2 contra Bayern Múnich fue el detonante de una mala administración del club con fichajes tanto de jugadores como de técnico que no han sido muy provechosos para el club. La consecuencia más desastrosa que esto puede traer, podría ser la marcha de Lionel Messi, quien ha dicho que no se siente feliz con todo lo sucedido en las últimas temporadas.

El anuncio oficial de Ronald Koeman como entrenador del 'Barça', podría ser también un salvavidas para convencer a Messi de quedarse en el equipo al menos para la próxima temporada y para ello, el neerlandés y el argentino se reunieron con el fin de escuchar las sensaciones de 'Lio' alrededor de la situación que pasa la entidad 'Culé'.

"Esto ha sido un verdadero terremoto porque es algo que el barcelonismo nunca ha querido oír: que Messi se está cansando y se va a ir o se va a retirar. La sensación es que Messi está cansado de no ganar títulos y de ver que el equipo tampoco lo acompaña, porque al final eso es lo más importante, que ve que los jugadores que tiene al lado no dan para más. Eso es culpa de la directiva también y de la planificación deportiva", declaró Marc Fuster, periodista de la cadena de televisión española 'La Sexta', en diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

"Se presume que esto es un dardo hacia los que mandan y una medida presión para que dimitan. No es un secreto que Messi no está contento con esta directiva, que quiere que se marchen y que al final es evidente que el proyecto deportivo de Bartomeu está completamente agotado. Son cuatro directores deportivos en cinco años, fichajes como el de Coutinho o Dembelé. Realmente no tiene ninguna credibilidad más este proyecto y lo que parece es que Messi está harto. Yo no creo que se pueda ir. Ahora mismo muy pocos equipos lo pueden fichar con la crisis actual del coronavirus. Así que esto al final se toma como una medida de presión", continuó Fuster.

Acerca de la reunión que sostuvo Koeman con Messi, trascendió un rumor asegurando que la información habría sido filtrada a la prensa por gente allegada a Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona y quien no tendría buena relación con el astro argentino.

"La sensación es esa, sobre todo porque cuando hay medios muy cercanos al club, estos terminan convirtiéndose en un altavoz de la institución. Y lo que transmitió el club fue una sensación de no saber nada y de no meterse en esa reunión. Tienen miedo, es la misma directiva la que no quiere dejar escapar a Messi, eso lo sabemos todos. Pero creo que hay un doble juego, es decir, Messi se enfadó porque se filtró lo que se dijo en la reunión pero tengo la sensación de que parte de eso surge del entorno de Messi. De un entorno cansado de que no se llegue a nada, de que en cuartos de final el Bayern te meta ocho goles, y que quiere meter más presión aún de la que ya tiene esta directiva", aseguró el reportero.

En los últimos días y tras la llegada de Ronald Koeman, los medios catalanes han publicado una lista de alrededor nueve jugadores que no serían tenidos en cuenta por el estratega neerlandés y que podrían salir pronto del Barcelona. Entre ellos, pesos pesados del club como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Gerard Piqué, de quien se habla ya habría recibido una oferta del Fulham, de la Premier League.

"Es que no hay opción. El proyecto está acabado y ahora si es real. Messi no está acabado pero el equipo si. De las vacas sagradas, Piqué quizás es el que mejor está, pero digamos Busquets con este tipo de juego ya no da para más, Jordi Alba ya no está como estaba antes sobre todo en partidos grandes. Al final ya no hay otra opción. Barcelona ficha precisamente a Koeman para regenerar el equipo y que él pueda hacer un poco de limpieza que nadie se atrevió a hacer antes", concluyó Marc Fuster.