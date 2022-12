"Queda mucha liga aún, muchos partidos y tenemos que estar muy concentrados”: Neymar

El delantero brasileño del Barcelona, habló además de su relación con Lionel Messi y Luis Suárez, en una entrevista para ´LaLiga.es’

“No tenemos que estar con los ojos en Madrid. El año pasado estábamos a once puntos del segundo y ganamos la Liga casi en el último partido. Es una Liga muy difícil: el primero, el segundo o el tercero no puede estar tranquilo nunca porque son partidos difíciles. Tenemos que hacer lo nuestro: jugar y ganar todos los partidos", dijo el delantero.

Publicidad

De igual forma habló del balón de Oro y aseguró "Estoy muy feliz aquí en Barcelona, con la familia y con el equipo, con la vida que tengo. Claro que es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo por lo que vaya a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y aquí estoy muy feliz. Si no gano el Balón de Oro no pasa nada".

Sobre sus compañeros en la delantera del equipo catalán aseguró, "Es raro porque yo soy brasileño, otro argentino y otro uruguayo: somos rivales en nuestros países, en Sudamérica. No sé qué pasó, pero tenemos una gran amistad, siempre de bromas uno con otro. Para mi es una felicidad encontrar personas así en el fútbol".

A final, Neymar también tuvo palabras para referirse sobre Iniesta, "Andrés para mí es el mejor medio que he visto jugar. Por su calidad, por todo, no hace falta decirlo aquí. Para ser bueno, para ser una leyenda, no hace falta un balón (de Oro). Es incomparable, porque es muy, muy diferente. Andrés tiene una elegancia, una clase increíble que le hace diferente a todos los demás".