¿Quién podría pagar, en el mundo del fútbol, lo que vale el pase de Cristiano Ronaldo?

Después de la investigación de la Fiscalía de España a la estrella del Real Madrid, se especula su salida y se inicia una nueva novela en el club ‘merengue’.

Esta vez, cuál será el equipo que podrá conjugar su ambición deportiva, el monto de su traspaso, su salario, y una amortización vista su edad.

Desde que los medios portugueses y españoles informaron de que el cuádruple Balón de Oro, molesto por haber sido tratado de "delincuente", considerase abandonar el club blanco, la máquina de rumores se puso en marcha.

"No veo ninguna razón por la que se vaya de Madrid, visto lo que gana -económica y deportivamente- o su voluntad de luchar con Messi y de seguir jugando al máximo nivel. Es difícil encontrar eso fuera", estima amparado en el anonimato un importante agente francés.

¿Las filtraciones a la prensa sobre su "malestar" están ligadas a su convocatoria para declarar el 31 de julio ante la justicia española por un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros?, ¿quiere que el Real Madrid pague íntegramente o una parte de la sanción que le amenaza?

"Si se piensa que los socios vamos a permitir que el Real Madrid le pague la multa de Hacienda, va listo", declara a la AFP Nabil Alturek, que frecuenta las gradas del club desde los 12 años.

¿El objetivo de CR7 sería renegociar en posición de fuerza un contrato renovado en noviembre de 2016 hasta 2021, por un salario de 23, 6 millones de euros netos al año?, ¿vería así la estrella lusa una prueba de amor de su club como la que envía el Barça cada poco a Messi?

Precio estimado en 110 millones de euros

"Cristiano es mucho más potente y más importante que todos los que estamos aquí", dijo Florentino, recién reelecto como presidente del club, que confirmó no haber recibido ninguna oferta por su estrella.

El mandatario del Real Madrid confirmó sin embargo la existencia de una cláusula liberatoria que se eleva a 1.000 millones de euros. Prohibitiva a priori, no refleja el valor real de mercado del jugador.

El Observatorio del Fútbol, un grupo perteneciente al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Neuchatel (Suiza), estima su valor en 112,4 millones de euros.

Muy por detrás de Neymar, primero del barómetro con un valor de 210,7 millones de euros, y de las dos joyas del Tottenham Dele Alli (155,1 millones de EUR) y Harry Kane (153,6 millones).

Entre las causas de esa diferencia se encuentra la edad del portugués, que pesa más que su palmarés y su repercusión pública, así como la imposibilidad para un comprador del realizar "una plusvalía futura", explica a la AFP Loïc Ravenel, miembro del CIES.

¿Y China?

Entre los grandes clubes europeos sólo dos o tres estarían en disposición de alcanzar esas sumas.

El Mánchester United, club más rico del mundo, valorado en 3.095 millones de euros en 2016 según el despacho KPMG, podría recuperar al que fuera su jugador, vendido al Real Madrid en 2009 por 94 millones de euros.

Pero según varios medios ingleses y portugueses el club de Old Trafford no considera formular una oferta por el luso, con el que el técnico de los 'Diablos Rojos' José Mourinho no mantiene una gran relación.

El Bayern de Múnich, citado por la ‘Gazetta dello Sport’, desmintió formalmente "rumores infundados". El PSG de los cataríes es otra opción, pero los nombres de Aubameyang, Sánchez o Mbappé suenan con más fuerza.

Queda el mercado chino. En diciembre, Jorge Mendes afirmó haber rechazado una oferta 300 millones de euros con un salario de 100 para el jugador. Pero por el momento Cristiano Ronaldo tienen hambre de Balón de Oro como para pensar en un retiro dorado, estiman los observadores.