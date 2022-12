Quique Setién, sobre los errores arbitrales: "Son cosas que no podemos controlar"

El entrenador del Barcelona aseguró que, pese a la pérdida del liderato liguero este fin de semana, el equipo está practicando buen fútbol y su objetivo es llegar al final con opciones de ganar.

Quique Setién valoró este lunes la polémica arbitral en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad (1-2) y reconoció que los errores arbitrales son situaciones incontrolables e "inherentes" en el fútbol.

"Hay cosas que se alejan de tus capacidades. Intentaremos hacer bien las cosas en el terreno de juego y no hay más. Unas veces uno está más contento y otras menos. Se puede considerar una injusticia, otras te benefician, pero lo que no cambia es que siempre va a haber polémica" comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido de este martes (22:00 horas) con el Athletic de Bilbao.

El técnico azulgrana aseguró que, pese a la pérdida del liderato liguero este fin de semana, el equipo está practicando un buen fútbol y que sigue con el mismo objetivo que la semana pasada: llegar al final de la competición con opciones de ganar.

"Estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato, vamos a seguir haciendo todo lo posible, mejorando todos los aspectos que sean necesarios y manteniendo lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas", afirmó.

El cántabro también aprovechó la ocasión para acallar a los sectores más críticos de la afición y reiteró que el cuerpo técnico está contento "con muchas cosas que se están haciendo bien", como el hecho de que en tres partidos no hayan concedido ni un solo gol.

"En el campo del tercer clasificado hemos hecho un gran partido. No estoy de acuerdo en que tengamos problemas futbolísticos, porque vamos mejorando y vamos bien. Es cierto que me gustaría tener más efectividad, pero estas son circunstancias del fútbol", sentenció.

En el aspecto autocrítico, Setién reconoció que el equipo necesita pegada en los últimos metros del campo para materializar el dominio de los partidos y "arrollar" a los rivales.

El entrenador recordó que en un equipo como el Barça "nada vale si no marcas" y que, en consecuencia, muchos aspectos del juego no van a ser valorados sino se consiguen victorias.

Por lo que respecta a los minutos que otorga a los futbolistas del filial, Setién se mostró claro: "Yo no he dicho -cuando llegó al Barça- que los canteranos fueran a jugar o no. Los jugadores del primer equipo están manteniendo un nivel alto y si viera que un canterano lo hiciera mejor, le daría más minutos".

En esta misma línea, Setién explicó que no le preocupa "en absoluto" que la media de edad de la plantilla se considere alta, ya que lo importante es que los jugadores hagan bien su trabajo en el césped.

"Puede haber chavales jóvenes que piensen muy bien, pero lo normal es que cuantos más años tengan, piensen mejor y deciden mejor. No es una cuestión de recorrido, hay que afinar en algunas situaciones que dependen de pensar mejor y no de correr más", concluyó.