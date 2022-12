Quiso suicidarse y está en la ruina: estremecedor relato de árbitro que pitó un Barcelona vs. Real Madrid

Juan Manuel Brito Arceo es el juez más joven en arbitrar en la primera división del fútbol español. Fue concejal y participante del reality show Gran Hermano. Hoy en día está a punto de ser desalojado de su casa.

“Pitar bien sin mirar a quién”, fue el lema que durante diez años llevo al árbitro español Juan Manuel Brito Arceo a ser uno de los jueces más importantes de la Liga de España. Quería seguir lo pasos de su abuelo, quien impartió justicia en los años 40.

Publicidad

Con 24 años, un 17 de enero de 1988, Brito Acero entró en la historia del fútbol español luego de pitar un Sevilla vs. Logroñés, y ser el árbitro más joven de la primera división del balompié de ese país.

Vea acá: Selección Colombia subió tres puestos en la clasificación mundial de la FIFA, de octubre

De ahí en adelante inició una carrera en el arbitraje de manera vertiginosa. Se convirtió en internacional FIFA (el primero de su provincia, Canarias) y tocó el cielo al ser la persona que impartiera justicia en uno de los partidos más importantes del mundo: Barcelona vs. Real Madrid.

“No es menos cierto que los de mayor repercusión eran siempre los Real Madrid-Barcelona. Me quedo con uno, donde el Real Madrid ganó por 2-0. Al final del encuentro, Guardiola me felicitó por mi labor”, relató Brito en una conmovedora y reveladora entrevista al medio español ‘Diario de Avisos’.

Publicidad

Publicidad

Durante su charla, recordó como después de diez años siendo uno de los árbitros más respetados de Europa, un error suyo durante un partido entre Barcelona y Sevilla, luego de pitar un penalti inexistente a favor del cuadro andaluz, el club catalán y los medios españoles iniciaron una campaña en su contra.

“Mi vida cambió después de que me obligaran a abandonar el fútbol como árbitro internacional. Me han hecho una brutal campaña de difamación llena de mentiras. Fueron a cazarme como quien quiere capturar a un oso para su trofeo personal. Una propaganda de injurias que han logrado llevarme a la ruina y cerrarme todas las puertas. No es justo”, aseguró.

Tras su retiro, fue elegido concejal de su ciudad natal, Santa Cruz de Tenerife, por el PP (Partido Popular), puesto que ocupó desde 2003 hasta 2011. En medio de este tiempo, hizo parte del reality show Gran Hermano VIP (2005), donde llegó a la final.

A pesar de esto, su tiempo de fama no fue suficiente para lograr una estabilidad económica. Hoy en día, con 55 años, está en la ruina y a punto de ser desalojado de su casa.

Publicidad

“El dinero que gané en Gran Hermano se lo entregué a la Caja Rural. Yo me quedé solamente con unos 12.000 euros. Juro por mi familia que si yo tuviera ahora dinero pagaría todo lo que debo”, afirmó.

Vea también: Florentino Pérez quiso despedir a Julen Lopetegui tras el partido de Champions del Real Madrid

Publicidad

Insiste que su actual situación se debe a la forma en que el fútbol lo trató. Aunque reconoce que las malas amistades y el hecho de no tener suerte en los negocios que hizo, también influyó.

“No tengo nada. Y me van a desahuciar. A través del banco, estoy pendiente de un desahucio de mi piso. Es la puntilla a mi situación. Este mes se me acaba la prestación de la RAI (Renta Activa de Inserción del Gobierno de Canarias). Debo los recibos del agua y de la comunidad”, dijo.

“No he tenido más remedio que pedir ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz para que me den una bolsa de comida. Aunque es muy duro, no me avergüenza tener que aceptar una bolsa de comida para poder seguir tirando”, continuó.

Al final, la frase más reveladora y dramática, la realizó al ser interrogado si ha pensado en cometer alguna locura.

Publicidad

"Sinceramente, he llegado a pensar en el suicidio, pues me pregunto muchas veces qué han hecho con mi vida. Y no estoy loco. Hay que vivir los momentos tan difíciles que estoy viviendo”, concluyó.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados