Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga de España

Rayo Vallecano llega con buenos ánimos al duelo contra el Celta de Vigo, luego de su importante victoria en la segunda ronda de la Copa del Rey, donde el colombiano Falcao García se reportó con un gol en el partido contra el Yeclano. No obstante, los de Vallecas no se confían, pues saben que su actualidad en la Liga de España no es la mejor. Las acciones del compromiso empezarán a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Por su parte, Celta de Vigo está casi que en la misma situación que el Rayo Vallecano, ya que aunque en la primera división del fútbol español no cuenta con los mejores resultados, arriba al partido luego de derrotar al Sestao River, por la segunda ronda de la Copa del Rey.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido

El partido entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo en el estadio de Vallecas, por la Liga de España, se podrá ver EN VIVO en DIRECTV Sports, desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia). Allí los fanáticos verán un duelo lleno de emociones entre dos equipos que buscarán mejorar su rendimiento en la actual temporada de cara a estar más cerca de los cupos para los torneos internacionales.

Presente del Rayo Vallecano

El conjunto dirigido por Francisco Rodríguez está en la onceava posición de la Liga de España, después de acumular tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos.

Se espera que el samario Falcao García esté en cancha por algunos minutos, luego de las buenas presentaciones que ha hecho especialmente por la Copa del Rey.

Falcao García celebrando su gol con el Rayo Vallecano @RayoVallecano

Balance del Celta de Vigo

Pese a que el inicio de temporada para el Celta de Vigo en la Liga de España no ha sido el más favorable, el equipo de Rafa Benítez anhela mejorar la situación que vive el club, ya que actualmente están en la casilla 18 del rentado local.