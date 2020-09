Real Madrid esta desesperado por vender a Gareth Bale: pedirían 25 millones de euros por él

Una vez completadas las salidas de Brahim Díaz y de Dani Ceballos, y a punto de confirmarse la de James Rodríguez, el próximo objetivo del Real Madrid es concretar la tan anhelada como difícil venta de Gareth Bale.

Y es que el delantero galés no cuenta para Zinedine Zidane, de hecho el propio entrenador 'Merengue' lo utilizó muy poco en la reanudación de la temporada anterior tras el parón e inclusive ni si quiera lo citó para el juego de Champions League contra el Manchester City.

Eso ha hecho que las pretensiones económicas de Florentino Pérez por una hipotética venta de Bale no sean tan altas como siempre han pensado y la directiva madridista estaría pensando en rebajar considerablemente el precio del delantero con tal de desprenderse de él si o si.

La prensa española ha mencionado en las últimas horas que el Real Madrid pediría al menos 25 millones de euros por Gareth Bale, misma cifra por la que cerraría la venta de James al Everton. Pues el contrato del galés con la entidad blanca vence en dos años, por lo que prefieren venderlo a un precio bajo en lugar de enviarlo a la grada por un par de temporada más y estarle pagando su millonario salario, que está fijado en 15 millones de euros anuales.

De hecho, el sueldo del jugador es la mayor traba. Así como el 'Merengue' estaría dispuesto a recibir menos dinero por una eventual venta, el club espera que Bale haga lo propio con su salario para facilitar su salida, pues muy pocos equipos estarían en la capacidad de hacer semejante desembolso por un jugador que no ha tenido mucho protagonismo en la última temporada, y mucho menos teniendo en cuenta la crisis económica actual a causa de la pandemia del coronavirus.

Si Gareth Bale no baja sus pretensiones económicas, tal cual lo habría hecho James para conseguir una salida al Everton, difícilmente pueda cambiar de camiseta esta temporada y así se vería obligado a no gozar de mucha participación bajo las ordenes de Zidane, quien ya le ha dejado muy en claro que no cuenta para él, ni si quiera como suplente.