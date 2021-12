Real Madrid jugará su último partido del año, con la baja de uno de sus pilares en cancha

El brasileño Carlos Henrique Casemiro no podrá jugar en el último partido del año del Real Madrid , en su visita al Athletic Club mañana miércoles al cumplir ciclo de tarjetas. Un descanso forzado que agradecerá el cuerpo del centrocampista y ante el que Carlo Ancelotti tiene que encontrar una solución en forma de sustituto.

Casemiro firmó frente al Cádiz (0-0) su peor partido en Liga en cuanto a pérdidas de balón se refiere desde que es jugador del Real Madrid. Perdió 32 balones, diez más que en cualquier otro encuentro con la camiseta blanca en la competición doméstica.

A la vez, sin Modric, fue el jugador que más pases diferentes, rompiendo líneas intentó, con tres, pero con Ancelotti su labor sobre el terreno de juego es otra. Tras dos temporadas con Zinedine Zidane en la que le usaba más cerca del área, sumando siete -su récord en una campaña- y cinco goles, en la actual 2021-2022 todavía no ha conseguido celebrar un tanto.

Más allá de esto, un complemento que engrandece a un jugador de sus características, las virtudes de Casemiro están en la destrucción del juego y conservación del balón, y en esto último ha empeorado en lo que puede ser una muestra de cansancio.

“Puede que no lo parezca, pero soy humano, no un robot", advirtió ya el 6 de diciembre. Y es que esta temporada Casemiro solo se ha perdido un partido y no ha sido titular en otro, donde jugó 29 minutos, en la derrota 2-1 frente al Espanyol.

El brasileño ha participado en el 89,5 por 100 de los minutos esta temporada. En total, 1.912 minutos, el quinto de la plantilla con más presencia tras Courtois (2.160), Militao (2.067), Alaba (2.037) y Vinicius (1.964).

Una importancia dentro de los esquemas de Ancelotti en el centro del campo, junto a Modric y Kroos que, por su gran rendimiento, está cerrando el paso a los jóvenes. Contra el Cádiz, por la ausencia del brasileño y el croata, tendrán una reválida.

“Es una oportunidad para el equipo y para jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte. Es un jugador que tenemos en cuenta para el día de hoy y para el futuro, como Valverde. Para estos jugadores puede ser una gran oportunidad mañana”, dijo el técnico italiano en la rueda de prensa víspera a la visita al Athletic.

Un Ancelotti que se mostró dubitativo y honesto acerca de cambiar el sistema de tres centrocampistas, pero no por las ausencias de Casemiro y Modric, sino por no tener a un extremo derecho.

“Cambiar el sistema, no sé. Es una buena pregunta, lo estoy pensando. Este sistema nos ha dado mucho los últimos partidos y no estoy seguro de cambiarlo. No tenemos un extremo por la derecha y es el único motivo por el que podría cambiarlo; quizá sería mejor usar un 4-4-2, pero no estoy seguro. La noche me dará consejos (ríe)”, comentó.