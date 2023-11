Real Madrid tiene problemas: Jude Bellingham se lesionó y se tendrá que someter a algunas pruebas

El inglés Jude Bellingham se dañó en una mala caída el hombro izquierdo, jugó dolorido y con un vendaje gran parte del partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano que pudo terminar, y será sometido a unas pruebas médicas el lunes que determinarán si sufre lesión.

"Bellingham tiene un problema en el hombro y lo van a evaluar mañana", informó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

"Ha jugado todo el partido, estaba un poco afectado, pero pudo continuar. Mañana le van a hacer pruebas, no creo que sea nada serio. Espero que esté disponible el miércoles", añadió.

Después de haber marcado trece tantos en trece partidos disputados con el Real Madrid, Bellingham no pudo marcar al Rayo en un encuentro en el que mostró impotencia con protestas al colegiado y tuvo una discusión con Pathe Ciss.

"No sé qué ha tenido con Pathe Ciss, ha sido una pelea en el campo. Al final creo que no ha pasado nada. Bellingham es un luchador, un ganador que a veces le molesta no ser capaz de ganar", aclaró su entrenador.

¿Cómo quedó el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano?

Por poco marca Rodrygo para el Real Madrid. Su intención contra el Rayo pasó cerca al palo custodiado por Stole Dimitrievski. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

A pesar de los esfuerzos del Real Madrid, que no logró capitalizar sus mejores momentos en el partido, el marcador se mantuvo en empate 0-0. El equipo 'merengue' buscó un gol con determinación, pero el Rayo mantuvo su solidez defensiva y detuvo los intentos del rival. El club madridista tuvo dificultades para encontrar el gol en numerosos partidos, y esta vez no fue la excepción, lo que se tradujo en el empate.

Por su parte, Radamel Falcao García tuvo minutos en el terreno de juego. Entró al minuto 74, pero no tuvo muchas ocasiones claras para poder poner en problemas al conjunto de la capital.

De acuerdo a la calificación proporcionada por 'Sofa Score', Radamel Falcao recibió una puntuación de 6.7 durante los 15 minutos en los que participó con el Rayo Vallecano en el partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El futbolista samario efectuó un total de 8 toques al balón, ganó dos de los cinco duelos aéreos en los que participó y completó tres pases precisos.