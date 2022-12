Representante de Duván Vergara: “En América le dieron confianza, está donde quiere estar”

Kormac Valdebenito, agente del habilidoso jugador, habló con un medio argentino sobre la actualidad del extremo. Además, contó las tristezas que vivió el futbolista en Rosario Central, donde no le dieron continuidad.

Duván Vergara fue uno de los pilares del América campeón de la Liga Águila-II 2019, algo que hizo eco en Argentina, ya que su anterior equipo fue Rosario Central, donde no pudo brillar.

Por esa razón, el representante del talentoso futbolista dio una entrevista al programa ‘Última Jugada’ y habló sobre el presente y las pocas oportunidades que tuvo en el elenco ‘canalla’.

“Después de esa lesión infortunada en el codo, tuvo algunos técnicos que no pudieron conocerlo al máximo, conociendo las ganas que tenía Duvan de jugar, me pareció injusto que no tuviera más minutos en Rosario Central”, dijo de entrada Kormac Valdebenito.

Además, señaló que el equipo argentino “perdió un complemento, teniendo un jugador como Duván que en el mano a mano te ‘mata’”.

Por otra parte, se refirió al buen semestre que tuvo Vergara con el América de Cali y hasta se animó a decir que será un jugador que llegará a la Selección Colombia.

“Sabíamos que América es un equipo grande y que él venía sin ritmo, y recuerdo muy bien cuando me dijo “saldré campeón”, y en efecto lo cumplió”, agregó.

Por último, habló de lo que piensa será el futuro del habilidoso atacante, mencionando que: “Estamos felices y en efecto porque está y se queda donde quiere estar. Me parece muy bueno que a sus 23 años él defina lo que está bien para su carrera. Duván necesitaba seguir en América por un tema de comodidad, tiene que seguir cerrando ciclos, no tengo dudas que su próxima parada será internacionalmente y de ahí el llamado de Carlos Queiroz”.