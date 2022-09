Robert Lewandowski y el tremendo elogio de un técnico del fútbol español: "Un killer tremendo"

El técnico mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, afirmó que el Barcelona es un rival "peligroso con bajas o sin ellas", y destacó la faceta goleadora del polaco Robert Lewandowski , máximo realizador de LaLiga con 8 goles, del que dijo "es un 'killer' tremendo, de los de toda la vida".

El Mallorca recibirá este sábado al Barcelona en el partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Santander que se jugará en el estadio Son Moix.

"Lewandowski es un jugador que le viene bien a LaLiga por su gran proyección internacional. Es un matador del área, al que no le puedes dar ventaja alguna. Se ha adaptado muy bien al campeonato y ya habla español mejor que todos nosotros. Además, nos ha tocado (a México) en el mismo grupo del Mundial de Qatar 2022", señaló Aguirre en la rueda de prensa previa a la visita del Barcelona a Son Moix.

El "Vasco" se refirió a las bajas en el equipo azulgrana por los partidos internacionales disputados en los últimos días.

"Nos gustan que en el terreno de juego estén los mejores. Me he enterado lo del (defensa uruguayo) Araujo, es un jugador extraordinario, acaba de renovar y espero que llegue al Mundial. Y también lo de (los holandeses) Depay y De Jong. Pero el Barcelona cuenta con jugadores en el banquillo que ya quisiéramos muchos tenerlos de titulares. El que juegue lo hará bien porque el Barça es uno de los mejores equipos del mundo, y con bajas o sin ellas nos va a complicar la vida", precisó.

Tras confirmar que el extremo senegalés Amath Ndiayé y el central serbio Matija Nastasic formarán parte de la lista de convocados ante el equipo de Xavi Hernández, una vez recuperados de sus respectivas lesiones, Aguirre analizó el momento por el que atraviesa el Mallorca.

"Para nadie es un secreto que estamos intentando crecer desde un orden defensivo en cada partido. Claro que será difícil discutirle la posesión a todo un Barcelona, pero en la técnica individual estamos creciendo de manera brutal. Ojalá mañana no nos queme la pelota", indicó.

A la pregunta de si ve similitudes entre el Barça de Xavi Hernández y el de Pep Guardiola, el "Vasco" respondió: "Sabemos el buen trato que le da el Barcelona a la pelota. No porque hoy no lo tengan. Ciertamente, hay similitudes porque hay mecanismos que se repiten. Pero (en el equipo de Guardiola) había un jugador que marcaba diferencias. (Leo) Messi era algo aparte. Pasaba la pelota por él y sabías que algo iba a suceder. Allí no valían tácticas ni nada. Es un genio".

"Hoy tiene de todo con otros registros, es decir, el Barça es el Barça y el mister que esté ya cuanta con ese estilo identificable a lo que es Can Barça", añadió Aguirre.