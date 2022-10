Robert Lewandowski y la opción de gol que falló solo, bajo el arco, en el clásico contra Real Madrid

El debut en el clásico de España entre Real Madrid y Barcelona no tuvo el mejor desenlace para el delantero polaco Robert Lewandowski. El exjugador del Bayern Múnich, de Alemania, arribaba este domingo al estadio Santiago Bernabéu con una buena cuota goleadora en el rentado 'ibérico', ya que había logrado convertir en nueve oportunidades en 719 minutos jugados con la camiseta 'azulgrana'.

No obstante, esta jornada el delantero, de 34 años, la 'vio negra' en el escenario de los madrileños, ya que a raíz de que su equipo fue superado ampliamente por su archirrival, éste poco pudo tener ocasiones de cara a la portería del 'merengue', que volvió a ser defendida por el ucruaniano Andriy Oleksiyovych Lunin debido a la baja del habitual titular, el belga Thibaut Courtois.

Pero cuando el 'culé generó una aproximación a la portería de los blancos, a los 25 minutos, el delantero nacido en Varsovia dilapidó una oportunidad para los de Xavi Hernández que pudo haber significado el empate parcial, y quizás, la situación para que los barcelonistas no hubiesen estado tan cuesta arriba.

Gran jugada entre Pedri y Ousmane Dembélé por el centro del campo, posteriormente este último abrió el balón al lateral izquierdo y allí apareció Raphinha, quien posteriormente envió un centro al área que no pudo alcanzar Frenkie de Jong; no obstante, el balón le quedó justo al atacante polaco, pero de manera increíble 'Lewa' no logró anotar.

Robert llegó en el segundo palo, y ya con Andriy Luninn vencido, mandó la pelota por encima del travesaño. De no creer la oportunidad que se perdió Lewandowski, quien en el último cuarto de cancha siempre ha demostrado ser un 'depredador' del área.

Los rostros cabizbajos por parte del artillero polaco, del brasileño Raphinha y de todo el clan del Barcelona no se hicieron esperar.

Al final, el Real Madrid fue el que terminó sonriendo al imponerse por 3-1 a los 'blaugranas' con anotaciones de Karim Benzema, Federico Valverde y de Rodrygo, de penalti. Barcelona logró el descuento por intermedio de Ferran Torres.

Los de Xaxi Hernández con la nueva caída siguen en el foco de las críticas, ya que además de haber perdido el clásico y honor ante su eterno rival, le cedieron el liderato a los 'merengues', que ahora mandan en solitario con 25 puntos.

A eso hay que sumarle que su situación en la Champions League tampoco es la mejor y ya sienten de cerca una nueva eliminación y la Europa League está en el horizonte.